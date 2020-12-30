2020-12-30

2705 حالات كورونا نشطة من بينها 387 حالة حرجة بالسعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (170) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (353682) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2705) حالات من بينها (387) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (362601) حالة، توفي منهم (6214) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (113) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 44، مكة المكرمة 18، المدينة المنورة 13، المنطقة الشرقية 12.

كما تم رصد عدد من الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي:



