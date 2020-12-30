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شكرا لقرائتكم لا إصابات بين أعضاء الحكومة اليمنية بعد انفجار مطار عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لا إصابات بين أعضاء الحكومة اليمنية بعد انفجار مطار عدن
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت قناة العربية أن رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأذى جراء انفجار مطار عدن الذي وقع لحظة وصولهم البلاد حيث تم نقلهم لمكان آمن.
وأفاد مراسل العربية أنه تم إغلاق المناطق المحيطة بمطار عدن الدولي بعد تفجير صالة الاستقبال فيما بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.
وبحسب العربية كان وزراء الحكومة اليمنية في الطائرة لحظة الانفجار الذي وقع في صالة الاستقبال.
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