شكرا لقرائتكم خبر عن أمين العاصمة المقدسة يكرم الفرق التطوعية في «جمعية مراكز الأحياء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرَّم أمين العاصمة المقدسة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس (الثلاثاء) الفرق التطوعية في جمعية مراكز الأحياء واللجان المشاركة خلال مواجهة جائحة كورونا في العاصمة المقدسة، وذلك بقاعة مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.

جاء ذلك خلال تدشين المهندس القويحص برنامج «تم 3» وهو أحد البرامج التي تطلقها جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة للفرق التطوعية التي تندرج ضمن فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي (عطاء وطن)، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي.

وتضمن التدشين عرض مجموعة من الأفكار المميزه التي تناولت موضوعات حيوية تسهم في دعم ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتخلل التدشين عرض مرئي لمسيرة برنامج «تم 1» و«تم 2» التي شاركت فيها الفرق التطوعية التابعة لجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء أنَّ العمل التطوعي بجمعية مراكز الأحياء يقدم برامج مميزة تسعى إلى تحقيق الريادة في الأعمال التطوعية، من خلال استثمار طاقات شباب وشابات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتأهيلهم بمهارات التطوع انطلاقا من إيمان حكومتنا بقيمة العمل التطوعي، في كونها رافدا أساسيا من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته.