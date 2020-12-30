شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 113 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 113 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 170 حالة تعافٍ إضافية، 10 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362601 حالة، من بينها 2705 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 387 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 353682 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6214 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.