شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ عقارات الدولة يرفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إثر صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، وقال: إنّ موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة يعد نقلة نوعية ورافداً تنظيمياً بالغ الأهمية في أعمال منظومة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة نحو بناء بيئة عقارية موثوقة وشفافة، تعزز الممكنات الاقتصادية وتعظم من الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة، نحو التنمية الشاملة والمستدامة التي تشدها بلادنا ولله الحمد، وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن هذا التنظيم يعد كذلك دعماً إضافياً مهماً للقطاع العقاري بشقيه الحكومي والخاص كما يعد دفعة للمنظومة الاقتصادية بالمملكة التي يشكل القطاع العقاري أحد ركائزها الكبرى، وأكد إحسان بافقيه أن التنظيم الجديد يحفز الهيئة نحو الاستمرار في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية وكفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة ورفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قدماً نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية بالمملكة، مشيراً إلى أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظمي متكامل وشفاف وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة في عقارات الدولة وفق معايير عالمية رفيعة.



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