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اعتماد لائحة بيع "أسطوانات غاز البترول المسال"

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دشن وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل ، اليوم ، عدداً من الاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال الذي يهدف لرفع حجم المنافسة في الأنشطة وتسهيل الفرص الاستثمارية.

وقال الوزير عبر تغريدة على "تويتر" : كما اعتمدنا لائحة نشاط بيع "أسطوانات غاز البترول المسال" والتي نهدف من خلالها إلى تحسين المشهد الحضري وتطوير البيئة الداخلية للمحلات التجارية سعياً للارتقاء بكافة الخدمات البلدية للمستفيدين.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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