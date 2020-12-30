شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد لائحة بيع "أسطوانات غاز البترول المسال" والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل ، اليوم ، عدداً من الاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال الذي يهدف لرفع حجم المنافسة في الأنشطة وتسهيل الفرص الاستثمارية.

وقال الوزير عبر تغريدة على "تويتر" : كما اعتمدنا لائحة نشاط بيع "أسطوانات غاز البترول المسال" والتي نهدف من خلالها إلى تحسين المشهد الحضري وتطوير البيئة الداخلية للمحلات التجارية سعياً للارتقاء بكافة الخدمات البلدية للمستفيدين.