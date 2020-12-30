شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يشيد بتسهيلات تملك المواطنين للمساكن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العملية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه اليوم، وزير الإسكان ماجد الحقيل، بحضور أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى.

ورحب سماحته بمعاليه واطلع على شرح مفصل عن برامج وجهود الوزارة في إسكان المواطنيين.

وأوضح الحقيل أن عدد مستفيدي الدعم السكني خلال الثلاثة أعوام الماضية بلغ أكثر من 400 ألف مواطن استفادوا من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية بينهم أكثر من 180 ألف مواطن مستفيد خلال هذا العام ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة - رعاها الله - على تسهيل تملك الأسر السعودية للسكن بخيارات متنوعة وإجراءات ميسرة.

وأشاد سماحته وأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة بجهود وزارة الإسكان وتسهيلاتها المتنوعة في سبيل خدمة المواطنين وتيسير تملكهم للمساكن مستفيدين من الإنجازات المتحققة لدى الوزارة في الفترة الماضية التي كان لها الأثر الكبير على المجتمع وأفراده.

ودعا سماحة المفتي العام للمملكة، الله سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وحكومتهما الرشيدة خير الجزاء على التوجيهات ببذل الجهود الكبيرة لتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين.