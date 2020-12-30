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شكرا لقرائتكم فيديو.. المشاهد الأولى من تفجير مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-12-30
وأفاد مراسل العربية أنه تم إغلاق المناطق المحيطة بمطار عدن الدولي بعد تفجير صالة الاستقبال فيما بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.
فيديو.. المشاهد الأولى من تفجير مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو لحظة تفجير مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة اليوم الأربعاء.
ولم يتعرض أحد من أعضاء الحكومة اليمنية لإصابات حيث تم نقلهم لمكان آمن.
وأفاد مراسل العربية أنه تم إغلاق المناطق المحيطة بمطار عدن الدولي بعد تفجير صالة الاستقبال فيما بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.
وبحسب العربية كان وزراء الحكومة اليمنية في الطائرة لحظة الانفجار الذي وقع في صالة الاستقبال.