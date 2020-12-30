السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية



جدة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، في مكتبه بجدة ، رئيس مجلس إدارة الجمعية

واستمع سموه إلى شرح عن مهام الجمعية التي تُمكّن ذوي الإعاقة السمعية من المشاركة في جميع الأعمال ، إلى جانب دورها في تقديم الخدمات الخاصة والعامة لهذه الفئة وإدخالهم برامج تعليمية وتثقيفية خاصة بهم , كما تعمل على تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة .

// انتهى //

14:14ت م

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جدة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، في مكتبه بجدة ، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية علي الحلافي ، وأعضاء الجمعية .واستمع سموه إلى شرح عن مهام الجمعية التي تُمكّن ذوي الإعاقة السمعية من المشاركة في جميع الأعمال ، إلى جانب دورها في تقديم الخدمات الخاصة والعامة لهذه الفئة وإدخالهم برامج تعليمية وتثقيفية خاصة بهم , كما تعمل على تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة .// انتهى //14:14ت م0069

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