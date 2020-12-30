السعودية اليوم / زراعة 30 ألف وردة موسمية بمنطقة الحدود الشمالية



عرعر 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل زراعة 30 ألف وردة موسمية في ميادين وساحات مدن المنطقة وذلك ضمن خطتها الهادفة لتحسين جودة الحياة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن ذلك يأتي ضمن خططها الدورية والسنوية التي تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة التي تراعى متطلبات البيئة واحتياجاتها ,إضافة إلى تقليل عملية التلوث والعمل على حماية البيئة و الدور التجميلي التي تضفيها على الميادين العامة والشوارع في مختلف المدن .

// انتهى //

14:14ت م

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