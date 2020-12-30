السعودية اليوم / أمانة جدة تزيل مخالفات بناء على مساحة 2540 متراً مربعاً



جدة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أزالت أمانة محافظة جدة اليوم ، أربعة إحداثيات في حي الأجواد على مساحة 2540 متراً مربعاً ، وذلك خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية .

ويأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لمنع المخالفين وعدم إفساح المجال للتعدي بأي شكل من الأشكال .

// انتهى //

13:57ت م

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