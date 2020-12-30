السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع على سير اختبارات جامعة الحدود الشمالية



عرعر 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري .

واطمأن سموه على سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول منوها بما يحظى به التعليم الجامعي والعام من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وتوجيهاتهما الدائمة ، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، وبما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تعتني ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.

وأكد أن للجامعة دورها الكبير والمؤثر في صناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل معرفياً ومهارياً وبالكفاءات الفردية والقيم والمفاهيم الأخلاقية والقادر على المنافسة على الفرص الوظيفية والترقي في مراتبها واقتناص الفرص الاستثمارية بكافة المجالات، مبيناً أن المحك هو في جودة التحصيل العلمي والثقافي وأن الاختبارات مؤشر على ذلك.

وحث سمو أمير منطقة الحدود الشمالية طلاب الجامعة على الحرص في اكتساب المعارف والعلوم والمهارات والقدرة على البحث على التعلُم المستمر ليكونوا قادرين على التكيف بمرونة عالية مع معطيات سوق العمل المتغيرة بشكل سريع ودائم.

ودعا سموه قيادات الجامعة لمواصلة خدمة المجتمع المحيط وتمكين أبنائه من أسباب التعلُم المستمر واكتساب المعارف والمهارات وقيم التعامل والعمل بما يهيئهم لمواجهة تحديات الحياة والمنافسة في سوق العمل.

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13:55ت م

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