السعودية اليوم / عدة مهرجانات سياحية تجذب زوار جازان في إجازة منتصف العام الدراسي



جيزان 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

تشهد إجازة منتصف العام الدراسي الحالي بمنطقة جازان الحالية تنفيذ العديد من المهرجانات والفعاليات السياحية والترفيهية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة , التي يشرف على تنفيذها مجلس التنمية السياحية ومحافظات المنطقة وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وتشمل الفعاليات مهرجان جازان الشتوي الثالث عشر "جازان الفل .. مشتى الكل" , إضافة إلى الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية والكورنيش الشمالي والقرية التراثية والكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان ، و"مهرجان صبيا للتسوق والترفيهي", و"مهرجان الدرب السياحي " و " مهرجان ابو عريش للتسوق والترفيهي" , و " مهرجان الشقيق السياحي , وغيرها من المهرجات والتي تتنوع فعالياتها ما بين تسويقية وترفيهية وتراثية.

ويأتي تنفيذ هذه الفعاليات استجابة وتفاعلاً مع ما تشهده المنطقة من حركة سياحية , وإقبال متزايد من قبل الزوار خلال هذه الفترة من العام .

وأكدت الجهات المنظمة للمهرجانات والفعاليات على جميع المشاركين والزوار، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة و ضرورة ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على التباعد والتعقيم باستمرار.

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13:54ت م

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