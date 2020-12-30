

عرعر 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

واطلع سموه خلال استقباله اليوم في مكتبه بالإمارة مدير الفرع الدكتور ثامر بن اسماعيل يتيم ومساعده للشؤون الإسعافية مساعد بن غالي العنزي ، على اشتمل عليه التقرير من خدمات إسعافية وطبية وإدارية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمبادرات التطوعية التي نفذها الفرع.

وأشار سموه إلى أهمية تلبية احتياجات المنطقة من الخدمات الإسعافية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وتأهيل الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة والمرضية , منوها بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر السعودي من القيادة الرشيدة مما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة .

وأشاد سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي, ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى, إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية.

وحث سمو أمير منطقة الحدود الشمالية منسوبي الفرع على تكثيف التعاون مع الجهات التعليمية كافة بهدف تعزيز الجانب التوعوي بالاسعافات الأولية وتدريب الشباب على مهاراتها كافة وتحفيزهم على ذلك لما لذلك من أثر كبير في زيادة أعداد المسعفين .

// انتهى //

13:38ت م

0063





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.