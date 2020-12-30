السعودية اليوم / أفغانستان: مقتل وإصابة 13 عنصرًا من مسلحي حركة طالبان في غارة جوية



كابول 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

قُتل 10 عناصر وأصيب 3 آخرين جراء غارة جوية قامت بها القوات الجوية الأفغانية في إقليم فراه.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم، أن القوات الجوية الأفغانية استهدفت مجموعة من مسلحي حركة طالبان كانت تخطط لمهاجمة مواقع أمنية، مشيرةً إلى اعتقال 10 أشخاص آخرين متعاونيين مع حركة طالبان المسلحة في إقليم باروان ومصادرة عددٍ كبير من الأسلحة والذخائر الحية خلال العملية الأمنية.

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13:23ت م

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