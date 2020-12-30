السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن نواف يرأس اجتماع ميدان فروسية الجوف



سكاكا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة ميدان فروسية بالجوف، بإعداد إستراتيجية شاملة للميدان إلى جانب ميداني محافظتي القريات ودومة الجندل، على أن تشمل تطوير وحوكمة ورؤية واحتياجات الميادين وإيجاد فرص استثمارية تساعد النادي على رفع إيراداته .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه عبر الاتصال المرئي من مكتبه اليوم مجلس الإدارة .

واستعرض أمين عام المجلس مدير ميدان فروسية الجوف محمد بن مختار العلي، برنامج الاجتماع حيث اطلع المجلس على الأعمال التطويرية التي يمر بها النادي، ومخطط الميدان والحاجة لزيادة مساحته الحالية، موجهاً سموه أمانة المنطقة بالعمل على ذلك وفق المساحات المتاحة الملاصقة للميدان، كذلك سرعة إنهاء إجراءات تخصيص أرض ميدان فروسية القريات.

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13:19ت م

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