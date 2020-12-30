السعودية اليوم / سمو أمير نجران يشيد بدور جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة



نجران 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بما تقدمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفقاء" بمنطقة نجران من أعمال خيرية وخدمات اجتماعية وإنسانية، مُثمناً جهود رجال الأعمال والداعمين للجمعية والقائمين على مثل هذه الأعمال المباركة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور، يوسف بن عبدالله الحازمي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المنتسبين للجمعية من الأيتام .

وقدم الحازمي تقريراً عن أعمال الجمعية مبيناً أنها تكفل 1100 يتيم ، وأسهمت في تسليم سبع فلل سكنية للأيتام وفي طور بناء خمس فلل أخرى ، مشيراً إلى أوجه الشراكات والتعاون مع عدد من الجهات.

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13:19ت م

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