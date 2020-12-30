السعودية | طالبة من كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف تفوز بالنسخة الرابعة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات

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ضمن الإنجازات المحققة من قبل طلبة كلية علوم الحاسب والمعلومات، فازت الطالبة أمل بنت مريكي الرويلي بالنسخة الرابعة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات التي تنظمها شركة هواوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من بين 18 طالباً وطالبة على مستوى المملكة.

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتور مدالله الرويلي أن هذا الإنجاز يدل على المستوى المتقدم الذي يتمتع به طلبة الكلية، ما جعلهم ينافسون على المستويات المتقدمة في المسابقات على مستوى المملكة، مثمناً الدعم الذي تقدمه رئاسة الجامعة للكلية في كافة المجالات.

وتم تكريم الطالبة الرويلي في الحفل الختامي المقام عن بعد بحضور المهندس فارس الصقعبي الوكيل المساعد للقدرات الرقمية والمحتوى بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والأستاذ تشاو ليوكنغ الوزير المستشار للشؤون الاقتصادية والتجارية في سفارة دولة الصين لدى المملكة، وبحضور الأستاذ ستيفن ليو نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية.

يذكر أن النسخة الرابعة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات تستهدف تحفيز الفكر الابتكاري لدى طلبة الجامعات وتسريع اندماجهم بالتكنولوجيا المتطورة لتعزيز كفاءاتهم ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم من أجل دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة وفق رؤية 2030.