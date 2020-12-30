شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: تطوير الشواطئ يوفر متنفس لأهالي المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

• الأمير سعود بن نايف يتجول في ساحات كورنيش الخبر الجديد

• افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر الشمالي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر الشمالي، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومحافظ الخبر سليمان بن عبد الرحمن الثنيان، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وعدد من قيادات الأمانة والمسؤولين في المنطقة.

وتجول سموه على ممرات وساحات المشروع، واستمع إلى إيجازٍ عن جهود أمانة المنطقة الشرقية لتطوير مساحة المشروع، والعناصر الجمالية والترفيهية التي ضمها المشروع، إضافةً إلى الخدمات العامة التي ستقدم للزوار، والمشروعات الاستثمارية الداعمة للمشروع.

ونوه سموه بالدعم الكريم من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- للمشروعات السياحية والترفيهية، وتحويل شواطئ المنطقة الشرقية إلى وجهة جاذبة، تضم مرافق ترفيهية وسياحية، وتعظم قيمة الأصول الاستثمارية، وتوفير متنفس لأهالي المنطقة، يعزز مفاهيم جودة الحياة، مؤكداً سموه على ضرورة تكثيف جهود التوعية للمحافظة على المرافق العامة، والتأكد من تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

من جهته ثمن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية افتتاح المرحلة النهائية من كورنيش الخبر الشمالي والتي تأتي ضمن توجيهات سموه وسمو نائبه الكريم بتقديم افضل الخدمات وتهيئة البنى التحتية للمواطنين والمقيمين في المنطقة وكذلك تقديم افضل الخدمات البلدية، مبيناً أن المشروع يأتي ضمن مشروعات وبرامج الأمانة التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتساهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والذي يتماشى مع برنامج جودة الحياة 2020 الذي أطلق كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي تعتبر أيضا إضافة جديدة للأماكن السياحية في المنطقة الشرقية وتعزز مكانتها على الخارطة السياحية في المملكة, وحظي باهتمام كبير وأصبح وجهة رئيسية للمستثمرين من خلال اقامة عدد من المشاريع الترفيهية والخدمية من مطاعم ومقاهي على امتداد الواجهة البحرية.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر الذي يصل طولها ( 1200 م ) وبمساحة إجمالية تزيد عن 138000 م2, وتحتوي على مسطحات خضراء تزيد مساحتها عن 25000م2, وأشجار يزيد عددها عن 1300 شجرة, فيما تحتوي ما يزيد عن 230 ألف زهرة, وممرات مشاة بمحاذاة البحر وكراسي للجلوس, ومجموعتي ألعاب أطفال، كما تحتوي على ألعاب دمج للأطفال ذوي الإعاقة, ودورات مياه, ومواقف للسيارات, كما تضم منطقة بلازا بمساحة 2488م2, هذا بالإضافة الى تخصيص مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع للمشاريع الاستثمارية في الكورنيش، فيما تم توفير عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة للزوار من المقيمين والسياح, لافتا أن هذا المشروع يعد من المقومات الرئيسية لتحسين مستوى جودة الحياة في الخبر, مضيفا بأن طول مشروع كورنيش الخبر الشمالي بكافة مراحلة يتجاوز 3.500 م, بمساحة إجمالية تزيد عن 310 ألف متر مربع.