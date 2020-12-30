شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستمع لآراء المستفيدين بمركز لقاحات كورونا بجدة والان نبدء بالتفاصيل
واطلع الوزير على الاجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح و على الآلية المتبعة ، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة والتحقق منها والتي وضعت من قبل وزارة الصحة ، والاستماع لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه من آلية التخزين للقاح ، إضافة إلى زيارته للعيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في اخذ اللقاح.
وفي ختام زيارته التقى بعدد من المواطنين والمقيمين أثناء تواجدهم في أماكن الانتظار لأخذ اللقاح والذين أبدو إعجابهم بالخدمات المقدمة من قبل الوزارة وطرق العناية بهم ، وأنها تضاهي المراكز العالمية وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة، فيما قدم الوزير شكره وتقديره للعاملين بالمركز مشيداً بالدور الذي يقومون به والسعي في تحقيق الهدف المأمول لتقديم اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين وتقدم العناية الصحية لهم.
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