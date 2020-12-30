- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم رسالتان من وزير التعليم للطلاب والمعلمين بعد انتهاء الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رسالتان من وزير التعليم للطلاب والمعلمين بعد انتهاء الاختبارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ رسالتين، إحداهما إلى طلاب وطالبات المملكة، والأخرى إلى المعلمين والمعلمات في المدارس والجامعات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التدريب المهني بمناسبة انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول الذي كانت الدراسة فيه عن بعد.
وأشاد آل الشيخ في الرسالتين بالدعم اللامحدود الذي توفره القيادة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس حيث قررت استمرار الفصل الدراسي الأول عن بعد حفاظًا على أرواح الجميع في ظل انتشار جائحة كورونا.
وعبّر وزير التعليم في رسالتيه عن شكره للطلاب على تميزهم في متابعة الدروس عبر المنصات الإلكترونية كما شكر أعضاء هيئة التدريس على تفانيهم وعطائهم خلال هذا الفصل الدراسي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالتان من وزير التعليم للطلاب والمعلمين بعد انتهاء الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.