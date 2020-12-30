رسالتان من وزير التعليم للطلاب والمعلمين بعد انتهاء الاختبارات

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ رسالتين، إحداهما إلى طلاب وطالبات المملكة، والأخرى إلى المعلمين والمعلمات في المدارس والجامعات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التدريب المهني بمناسبة انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول الذي كانت الدراسة فيه عن بعد.

وأشاد آل الشيخ في الرسالتين بالدعم اللامحدود الذي توفره القيادة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس حيث قررت استمرار الفصل الدراسي الأول عن بعد حفاظًا على أرواح الجميع في ظل انتشار جائحة كورونا.

وعبّر وزير التعليم في رسالتيه عن شكره للطلاب على تميزهم في متابعة الدروس عبر المنصات الإلكترونية كما شكر أعضاء هيئة التدريس على تفانيهم وعطائهم خلال هذا الفصل الدراسي.



