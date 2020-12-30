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وقف بث مسلسل ضحايا حلال لمخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي
يبث من خلال تطبيق شاهد المشفر
متابعات الخليج 365 - الرياض
قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إيقاف مسلسل ضحايا حلال الذي يعرض على تطبيق شاهد المشفر؛ لأنه يخالف ضوابط المحتوى الإعلامي.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها اطلعت على المحتوى الذي يعرضه مسلسل ضحايا حلال الذي يبث من خلال تطبيق شاهد المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قِبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنها تواصلت مع منتج المسلسل ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل، وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.
وأكدت تطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها.
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