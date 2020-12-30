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2020-12-30 انفجار لحظة وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مطار عدن وقع داخل صالة المطار قبل نزول الوزراء من الطائرة متابعات الخليج 365 - الرياض وقع انفجار استهدف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم إلى مطار عدن. وذكر مراسل العربية أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة. ويمكن مشاهدة البث المباشر على قناة العربية من هنا. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.



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