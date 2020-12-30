ميليشيا الحوثي تحول ملعبًا إلى مقبرة لقتلاها

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

ظهر دليل جديد على سقوط عدد كبير من ميليشيا الحوثي قتلى في ساحات المعارك مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف، حيث أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، أن قياديًا في ميليشيا الحوثي، وجه بتحويل أرضية ملعب رياضي إلى مقبرة لقتلى الميليشيات.

وأوضحت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن القيادي الحوثي المكنى “أبو الحسن”، الذي عينته الميليشيات مديرًا لمديرية القفر في إب، وجه بتحويل مساحة ملعب النادي الوحيد في المديرية إلى مقبرة للقتلى التابعين لجماعة الحوثي، وبدأت عناصر الميليشيا بحفر القبور في الأرضية المخصصة للنادي، بحسب العربية.

كما أضافت أن الرياضيين وأهالي المديرية استنكروا هذا العمل من قبل القيادي الحوثي، خصوصًا أن هناك أكثر من مقبرة في المنطقة، كما أن ميليشيا الحوثي قد خصصت مقابر لقتلاها في المديرية.

يذكر أن ميليشيا الحوثي نهبت العديد من الأراضي العامة والخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وحولتها إلى مقابر جماعية لقتلاها الذين قتلوا في الحرب التي شنتها الميليشيا على اليمنيين، منذ أكثر من خمسة أعوام.

