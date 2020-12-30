شكرا لقرائتكم اختتام المزاد العلني في تبوك بأكثر من 15 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك اختتمت فعاليات المزاد العلني والذي كان بموجب قرار محكمة التنفيذ بتبوك وبتنظيم من مؤسسة تاج السهم للتسويق العقاري والمزادات وبإشراف مباشر من مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” وذلك ببيع عدد من العقارات بمدينة تبوك. الجدير بالذكر أن المزاد الذي انتهى شهد بيع عدد من العقارات المتنوعة وذلك بموجب قرار محكمة التنفيذ وبإشراف من مركز الإسناد والتصفية، وبلغ إجمالي المبيعات لليوم ويوم أمس قد تجاوز 15 مليون ريال.

ذات صلة : وقف بث مسلسل ضحايا حلال لمخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي رودريغيز يدعم الاتحاد ضد الباطن في دوري وقف بث مسلسل ضحايا حلال لمخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي رودريغيز يدعم الاتحاد ضد الباطن في دوري محمد بن سلمان انفجار لحظة وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مطار عدن الفتح يطلب حكامًا أجانب في دوري محمد بن سلمان ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام المزاد العلني في تبوك بأكثر من 15 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.