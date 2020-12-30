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اختتام المزاد العلني في تبوك بأكثر من 15 مليون ريال

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شكرا لقرائتكم اختتام المزاد العلني في تبوك بأكثر من 15 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك

اختتمت فعاليات المزاد العلني والذي كان بموجب قرار محكمة التنفيذ بتبوك وبتنظيم من مؤسسة تاج السهم للتسويق العقاري والمزادات وبإشراف مباشر من مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” وذلك ببيع عدد من العقارات بمدينة تبوك.

الجدير بالذكر أن المزاد الذي انتهى شهد بيع عدد من العقارات المتنوعة وذلك بموجب قرار محكمة التنفيذ وبإشراف من مركز الإسناد والتصفية، وبلغ إجمالي المبيعات لليوم ويوم أمس قد تجاوز 15 مليون ريال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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