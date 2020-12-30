«حساب المواطن»: عدم تصحيح البيانات وتجاوُز فترة الاعتراض يوقف الدعم

جدد حساب المواطن التذكير بأسباب إيقاف بعض حسابات المستفيدين والحرمان من الدعم المستحق؛ وذلك ردًّا على تساؤلٍ ورد عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج مفاده: «صباح الخير، أنا حسابي مقيد وما أقدر أرجع حسابي بسبب عدم تقديم اعتراض، والآن ما عندي أهلية.. متى يفتح التسجيل؟! أنا لي أكثر من 7 شهور بدون الدعم».

ورد حساب خدمة المستفيدين عبر موقع تويتر، قائلًا: «عزيزي المستفيد، نظرًا إلى عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا؛ فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج.. ولا يوجد تاريخ معين، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.. نسعد بخدمتك».

وكان برنامج حساب المواطن بدأ بتطبيق تعديل ضوابط الدعم، التي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد بجانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمَّنت التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يُثبت استقلالية المسكن لكل فردٍ تبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر؛ لكون دعم الأسرة هدفًا من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة؛ حيث اتضح أن هناك فئاتٍ معينةً من الأفراد المسجلين كمستقلين، لا يستوفون معايير الاستحقاق؛ لأنهم يسكنون مع أسرهم.

وطالب البرنامجُ المستفيدَ المستقلَ برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرطٍ أساسيٍّ لضمان استمرارية الدعم، فيما أُعطي الأفراد المستقلون مهلةً لمدة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة؛ لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمَّنت تعديل الضوابط على أن يكون هناك حدٌّ أعلى للاستحقاق؛ بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدمٍ بمقدارٍ متغيرٍ، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م (بنزين91: 1.55 ريال/لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/كيلو واط). وجاء هذا التعديل بهدف ضمان توجيه المنافع الحكومية؛ ليركز البرنامج في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، ورفع كفاءة الدعم بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد. ودعا البرنامجُ المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم التي ستصل من البرنامج إذا كان المستفيد مستوفيًا شروط الأهلية والاستحقاق.