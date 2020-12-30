فيديو يوثق طريقة حفظ وتجهيز «لقاحات كورونا» في الرياض

الحرارة تتراوح بين 80 و90 تحت الصفر
تواصل وزارة الصحة السعودية جهودها، مُسابِقةً الزمن لتأمين جرعات لقاح فيروس كورونا للمستفيدين الموجودين على أراضي المملكة.
وأظهر تقريرٌ عرضته «العربية» مَشاهدَ من داخل مركز حفظ اللقاحات في مدينة الرياض، وتفاصيل عملية تحضير لقاحات فيروس كورونا المستجد، قبل إعطائها للمستفيدين.
وأشار التقرير إلى جود خطٍّ أصفرَ في أرضية موقع وجود اللقاحات، لا يُسمَح بتجاوزه؛ حيث تقع خلفه أجهزة التبريد التي يُحفَظ اللقاح داخلها في درجة حرارةٍ بين 80 و90 تحت الصفر.
ويوجد داخل مركز حفظ اللقاحات، كادرٌ طبيٌّ سعوديٌّ متميزٌ يقوم بتجهيز الجرعات الطبية، لتُوزَّع بعدها على أماكن استقبال المستفيدين المسجلين عبر تطبيق صحتي لإعطاء اللقاح لهم. ويجب ألا يتجاوز وقت خروجها من الثلاجة حتى إعطائها للمستفيد 6 ساعات.
#نشرة_الرابعة |— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 29, 2020
العربية تدخل إلى مركز حفظ اللقاحات بالرياض، وتطّلع على تفاصيله، وكيف يجري تحضير اللقاح قبل إعطائه للمستفيدين؟
عبر: @BinMusaad pic.twitter.com/MkZJ9NpWjf
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