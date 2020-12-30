30 ألف مواطن ومقيم حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن

تلقى أكثر من 30 ألف شخصٍ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في السعودية حتى الآن، وفقًا لـ«العربية».. يأتي هذا فيما قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في وقتٍ سابقٍ، إن لقاحات كورونا ستتوافر في جميع المناطق خلال 3 أسابيع.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تقدم بالشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح الوزير أن «ما نراه اليوم من مكتسباتٍ تحقَّقت للمملكة منذ بداية الجائحة؛ هو امتدادٌ لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)»، مشيرًا إلى أن تلك السياسة تمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتأكيد أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقتٍ قياسيٍّ، وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

إلى ذلك نشرت قناة «الإخبارية»، مقطع فيديو يُوضِّح مراكز لقاحات فيروس كورونا في مناطق المملكة، وذكرت القناة أن حملة تطعيمات لقاح كورونا، بدأت 17 ديسمبر 2020، بمركز المؤتمرات في الرياض.

وفي 24 ديسمبر، تم تدشين مركز لقاحات كورونا بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، وفي 27 من الشهر نفسه، وافتُتح مركز لقاحات كورونا بمعرض الظهران في المنطقة الشرقية.. ومركز اللقاحات قادرٌ على استقبال 30 ألف شخصٍ في اليوم.