السعودية اليوم / 20549 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 20549 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.244.852 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 148.439 حالة وفاة .

// انتهى //

12:53ت م

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نيودلهي 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 20549 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 286 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.244.852 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 148.439 حالة وفاة .// انتهى //12:53ت م0052

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