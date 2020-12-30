السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل مدير مكتب هيئة الولاية على أموال القاصرين بالمنطقة



سكاكا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة مهنا بن والم الشمري .

ونوه سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة وتعزيز الحقوق للمستفيدين من خدماتها وإدارتها ، مثمناً الدور الإصلاحي الذي تقوم به تجاه المشمولين بالنظام، وحفظ الأموال وتنميتها.

من جانبه قدم الشمري عرضاً عن خطط ومهام الهيئة في الوصاية على أموال القاصرين والاستفادة من التقنية الحديثة في بيئة العمل .

// انتهى //

12:48ت م

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