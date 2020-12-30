السعودية اليوم / "مركز أداء " و" هيئة الهلال الأحمر " يوقعان مذكرة تعاون مشترك



الرياض 15 جمادي الأول 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م

وقع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" مذكرة تعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي .

وتأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع بدء أول ربط للخدمات الإلكترونية المقدمة من الأجهزة الحكومية عبر منصاتها الإلكترونية بمنصة تقييم تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية التابعة لمركز أداء "منصة وطني"، إنطلاقاً من أدوار مركز "أداء" المنوطه به، كقياس أداء الأجهزة العامة عبر تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، إضافة إلى إعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

وأكد المدير العام لمركز "أداء" المهندس راشد بن عبدالله القعود أن المركز يطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى مواصلة جهوده في دفع مسيرة العمل الحكومي تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، مشيراً إلى سعي المركز الدؤوب للارتقاء بأداء القطاعات العامة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للوصول إلى مذكرة التعاون المتضمنة مسارات متنوعة من التعاون البناء .

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12:35ت م

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