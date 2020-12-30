السعودية اليوم / 128719 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 82 والمنومين في العناية المركزة 31.

// انتهى //

12:26ت م

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مسقط 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128719 إصابة والوفيات 1497 بنسبة 17ر1% والمتعافين 121614 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 82 والمنومين في العناية المركزة 31.// انتهى //12:26ت م0049

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