السعودية اليوم / 41600 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف



الجوف 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

قدمت عيادات "تطمن" في الجوف خدماتها لـ 41600 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (

// انتهى //

11:52ت م

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الجوف 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" في الجوف خدماتها لـ 41600 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس ( كورونا ) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:52ت م0041

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