السعودية اليوم / "المياه الوطنية": تشغيل شبكات مياه لـ 5 قرى بمركز الشقيق في محافظة الدرب لخدمة أكثر من 1400 مستفيد



جيزان 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان في تشغيل شبكات مياه لخمس قرى تتبع مركز الشقيق بمحافظة الدرب، وهي عجيبي والدُملج وأم السبخ والمحرق والمزيرعة؛ وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.

وأكد المهندس بندر بن ناصر جبر مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، أن الشبكات التي نفذتها بلغت أطوالها 27 كلم طولي، بالإضافة إلى تنفيذها 184 توصيلة منزلية لخدمة أكثر من 1400 مستفيد في القرى الخمس، مبينةً أن كمية المياه التي سيتم ضخها ستصل إلى 500 متر مكعب يوميًا، مشيرةً إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات المياه بنسبة 91% في 69 قرية وحيًا بمحافظة الدرب.

وأشار جبر إلى أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان تنفذ حاليًا العديد من المشروعات الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسة لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

ودعا المهندس جبر جميع المستفيدين في القرى المذكورة إلى تحديث بياناتهم، وتقديم طلب توصيلة مياه جديدة من خلال الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية (e.nwc.com.sa)، ورفع المستندات اللازمة للارتفاق بخدمة المياه دون تكبد العناء.

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11:52ت م

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