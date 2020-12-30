السعودية اليوم / روسيا تسجل 26513 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

سجلت روسيا اليوم 26513 إصابة جديدة بفيروس

وقالت السلطات إن 599 شخصا توفوا ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 56426 وفاة.

// انتهى //

11:26ت م

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موسكو 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسسجلت روسيا اليوم 26513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 5105 حالات في موسكو ليصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و131550 حالة.وقالت السلطات إن 599 شخصا توفوا ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 56426 وفاة.// انتهى //11:26ت م0032

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