السعودية اليوم / تسجيل 154 وفاة و 1438 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا



صوفيا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بلغاريا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1438 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم ، أن إجمالي الحالات النشطة وصلت إلى 76.684 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7.405 حالات وفاة .

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10:59ت م

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صوفيا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسسجلت بلغاريا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 154 وفاة .وأفادت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم ، أن إجمالي الحالات النشطة وصلت إلى 76.684 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7.405 حالات وفاة .// انتهى //10:59ت م0025

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