شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن استشهاد 2 من جنودها في مواجهات مع مليشيا الحوثي بالحد الجنوبي والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 أعلنت السعودية استشهاد اثنين من جنودها، بمواجهات مع مسلحي جماعة الحوثي على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن نائب أمير منطقة "جازان"، محمد بن عبدالعزيز، قدّم تعازيه لأسر اثنين من جنود الحرس الوطني اللذين قتلا في الحد الجنوبي بمنطقة "نجران"

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