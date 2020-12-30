ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، متأثرة بصعود المعدن النفيس عالميا، بفعل تراجع الدولار.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 226.54 ريال (60.41 دولار) وعيار 21 الأكثر تداولا بلغ 198.22 ريال (52.86 دولار).

أما سعر الجرام عيار 18 فبلغ نحو 169.91 ريال (45.31 دولار) وسعر الأوقية (الأونصة) بلغ 7050 ريالا (1880 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1585.80 ريال (422.88 دولار).

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، أكثر من 23% هذا العام، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى مجموعة من إجراءات التحفيز التي جرى تبنيها لتخفيف تأثير الجائحة.

وعالميا، ربحت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأمريكي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1881.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1886.20 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات "الدولار الضعيف يكفي لخلق زخم صعودي محدود لكي تبقى الثقة في الذهب".

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة الناجمين على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة التي يجري الكشف عنها للحد من تأثير الجائحة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي لتسريع ريادة التقنية المحلية واستقطاب الشركات الدولية.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في السعودية، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي