شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب الأوقاف بالتوسع في إنشاء الصناديق الوقفية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أنه على الهيئة العامة للأوقاف اقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها.
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