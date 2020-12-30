شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب الأوقاف بالتوسع في إنشاء الصناديق الوقفية والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة .

وأكد أنه على الهيئة العامة للأوقاف اقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها.