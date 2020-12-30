شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بأن الأمين العام قد سلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير 2021.

وقد استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في مكتب سمو الامير في الديوان الأميري بقصر الدوحة حيث أطلع سموه على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف قائلاً: " تشرفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعرضت مع سموه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية."

وأضاف الحجرف قائلاً: يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة."

وتدشّن الدورة الواحد والأربعين عقداً خامساً من مسيرة البيت الخليجي الحافلة بالعطاء والإنجازات المشتركة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981 أبرزها التكامل الاقتصادي والذي بدأ بتأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983 والتي أعفت منتجات دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وأسست لقيام الاتحاد الجمركي في 2003 وتقديم تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حتى جاء إعلان الدوحة في العام 2007 بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع يناير 2008 والتي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون أو الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.

يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار وسادس أكبر مصدر سلعي في العالم بإجمالي صادرات بلغت 609.5 مليار دولار وستركز دول مجلس التعاون في عقدها الخامس على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، كما سيسعى المجلس إلى تعزيز تنافسيته الاقتصادية عبر تبني أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة وتسخيرها لتشكيل آفاق جديدة من التعاون المنشود.

ومن أبرز إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العقود الأربع الماضية:

- إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس

- إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

- تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات

- السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية

- إنشاء شبكة الربط الكهربائي بين دول المجلس وتشغيلها في عام 2014

- إنشاء مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - توفير الحماية لطلبات براءات الاختراع

- المبادرة الخليجية لدعم واستقرار اليمن في 2011 والمعدلة في 2014 و ادانة كافة محولات الانقلاب على الشرعية الذي تقوده وتنفذه جماعة الحوثي

- مساندة دول المجلس لموقف الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر المحتلة ومطالبة إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.

- المساهمة في التحالف الدولي ضد داعش والعمل الجاد لمواجهة الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.