2020-12-30

فيديو.. ارتفاع ملحوظ في أعداد طالبي التطعيم بلقاح كورونا في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مراسل قناة العربية في الدمام، سالم الراجح، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد طالبي التطعيم بلقاح كورونا.

وأضاف الراجح أن المملكة تخطط لافتتاح مراكز للتطعيم بجميع المناطق خلال 3 أسابيع.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة يوم أمس اهتمام الوزارة بوصول لقاح كورونا إلى كافة المواطنين والمقيمين في كل مناطق المملكة خلال 3 أسابيع.

وقال الربيعة في مداخلة مع قناة الإخبارية إن العمل مستمر لتوصيل اللقاح وتم إضافة مجموعة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في الفحوصات الدقيقة، متوقعًا وصول اللقاح إلى منطقة جازان وباقي المناطق في خلال ثلاثة أسابيع.

وكان وزير الصحة جدد أكثر من مرة، دعوة المقيمين والمواطنين إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا بالتزامن مع افتتاح مراكز التطعيمات في المدن والمناطق المختلفة.

