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فيديو من داخل مركز حفظ اللقاحات في الرياض وهذا سبب الخط الأصفر
الكادر الطبي يقوم بتجهيز الجرعات الطبية للمستحقين
متابعات الخليج 365 - الرياض
استعرض تقرير لقناة العربية من داخل مركز حفظ اللقاحات في مدينة الرياض، تفاصيل عملية تحضير لقاحات فيروس كورونا المستجد قبل إعطائها للمستفيدين.
وبحسب التقرير، يوجد خط أصفر في أرضية موقع وجود اللقاحات لا يسمح بتجاوزه وتقع خلفه أجهزة التبريد التي يُحفظ اللقاح بداخلها في درجة حرارة تتراوح بين 80 و90 تحت الصفر.
أما الكادر الطبي فيقوم بدوره بتجهيز الجرعات الطبية للمستحقين، ليتم توزيعها بعد ذلك على أماكن استقبال المستفيدين لإعطاء اللقاح لهم، ولكن يجب ألا يتجاوز وقت خروجها من الثلاجة حتى إعطائها للمستفيد 6 ساعات.
وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة يوم أمس اهتمام الوزارة بوصول لقاح كورونا إلى كافة المواطنين والمقيمين في كل مناطق المملكة خلال 3 أسابيع.
وقال الربيعة في مداخلة مع قناة الإخبارية إن العمل مستمر لتوصيل اللقاح وتم إضافة مجموعة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في الفحوصات الدقيقة، متوقعًا وصول اللقاح إلى منطقة جازان وباقي المناطق في خلال ثلاثة أسابيع.
وكان وزير الصحة جدد أكثر من مرة، دعوة المقيمين والمواطنين إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا بالتزامن مع افتتاح مراكز التطعيمات في المدن والمناطق المختلفة.
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