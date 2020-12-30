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فيديو.. طبيب: استخدام الجوال في الظلام لا يضر العين
أكد أن تناول الجزر بكثرة لا يقوي ضعف النظر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد طبيب البصريات عبدالمجيد المنصور أن استخدام الجوال في الظلام لا يؤثر على صحة العين، موضحًا أن كل ما يسببه هو جفاف للعين نتيجة التركيز الدائم على الجوال.
وتابع المنصور في مداخلة هاتفية إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، أن استخدام الجوال لفترات بسيطة لا يتسبب في أي أمراض أو مشاكل للعين، ناصحًا بعدم استخدام الجوال بكثرة.
ولفت إلى أن تناول الجزر بكثرة لا يقوي ضعف النظر ولا يعالج الماء الأزرق أو الأبيض على العين ولكن كل ما يفعله هو تعزيز صحة الشبكية.
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