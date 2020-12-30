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السديس يدشن حزمة برامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية في معهد الحرم المكي
تضم 4 برامج منها 20 ساعة في صناعة العروض التعليمية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن بعد، “البرامج التطويرية التقنية لمنسوبي المعهد” وهي حزمة من البرامج الهادفة التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية في معهد الحرم المكي الشريف وعددها أربعة برامج.
وجاءت البرامج كالتالي: 20 ساعة في صناعة العروض التعليمية، و15 ساعة في صناعة المشاريع العلمية الشرعية وإداراتها، ثمانية ساعات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 20 ساعة في الأمن السيبراني.
من جانبه شكر وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، بهذه المناسبة الرئيس العام وولاة أمر هذه البلاد المباركة على ما يولونه من دعم واهتمام غير محدودين للعلم وأهله، سائلاً الله – العلي القدير- أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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