سفاري الرياض وعالم من أدغال إفريقيا في العاصمة

منطقة سفاري الرياض من الأماكن الساحرة التابعة لمنطقة الرياض العاصمة،والتي تقدم رحلة ممتعة للجميع من داخل وخارج المملكة، لتنوع الأماكن بها وتنوع الفاعليات، تحتوي هذه المنطقة على مساحات شاسعة من الأراضي التي تنقسم إلى حديقة حيوان عالمية وبها أكثر من 80 فصيلة من الحيوانات النادرة، وتتميز بتقديم رحلة ممتعة لكافة أفراد الأسرة من الأطفال والشباب والكبار.

سفاري الرياض

هي عبارة عن مساحة واسعة من الأرض غرب مدينة الرياض، تصل مساحتها غلى 100 ألف كيلو متر، تتنوع فيها الأنشطة المختلفة واهم ما يميزها: وجود حديقة الحيوان العالمية التي تحتوي العديد من أنواع الحيوانات تصل إلى 800 نوع والتي يتمكن الزائر من السير بينها من خلال عربات مخصصة لذلك تحمي من بداخلها، ويستمتع بمشاهدة الحيوانات المفترسة عن قرب. تتواجد بها العديد من الأنشطة الأخرى مثل رحلات السفاري في البرية، بالإضافة إلى منطقة المسرح المفتوح واليت بها عروض مسرحية وسيرك الحيوانات. تتميز السفاري بوجود قسم خاص بالأطفال ليستمتعوا بالألعاب المتنوعة التي توجد خصيصاً لهم.

منتجع نوفا

منتجع نوفا من الأماكن الهامة في العاصمة الرياض والذي يستقبل زواره طوال العام ليستمتعوا بكافة المناظر الطبيعية وزيارة السفاري التي تحتوي على حديقة حيوان عالمية.

يحتوي المنتجع على أماكن الترفيه والمطاعم، وقاعات الاجتماعات، والسفاري، والفنادق المميزة، بالإضافة إلى ميدان الفروسية، ومنطقة الجولف.

كل هذه الأماكن في مكان واحد يتمكن الزائر من الاستمتاع به مع تنوع الأنشطة المختلفة التي تناسب الأسرة بجميع أفرادها.

البحث عن المتعة في سفاري الرياض والمغامرة والانطلاق للشباب في تحديات الألعاب المختلفة. والسباقات المتميزة.

مع توفير كافة وسائل الراحة والمواصلات الداخلية في السفاري ومناطق منتجع نوفا الذي لا يبعد كثيرا عن العاصمة الرياض.