شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح حقيقة إعادة فتح باب التسجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، حقيقة أنباء بشأن إعادة فتح التسجيل مرة أخرى في البرنامج بالنسبة إلى المواطنين الراغبين في الحصول على مبلغ الدعم.

وأعاد البرنامج التأكيد على أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم ولا يوجد تاريخ معين لإعادة فتح التسجيل، ولكن ستتم مراجعة الضوابط بشكل دوري.

ومن الجدير بالذكر، أن حساب المواطن كان قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي تضمنت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، فضلًا عن تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.