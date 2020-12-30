شكرا لمتابعة خبر عن "عقارات الدولة" تكشف آخر تطورات نظام نزع الملكية للمنفعة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، حمزة العسكر، آخر تطورات نظام نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأكد أن النظام يخضع للدراسة في الفترة الراهنة، لافتا إلى أن النظام يهدف لمعالجة الإشكاليات الناجمة عن نزع الملكيات للمنفعة العامة.
وأضاف أن النظام سيقلص من المدة الزمنية الخاصة بإجراءات نزع العقار وتقييمه وصرف المستحقات، وذلك من 3 أعوام إلى عام واحد، مؤكداً أن الهيئة تعمل حاليا على إعادة بعض التشريعات اللازمة للقطاع، ووفقا لرؤية المملكة 2030.
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