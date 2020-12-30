شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء نظام مركزي آلي لإدارة أصول "الإسكان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن وزارة لإسكان تعتزم إنشاء نظام آلي مركزي لإدارة الأصول الثابتة التي تملكها الوزارة ولا علاقة للممواطنين بها كبعض الأراضي والمباني والسيارات والآلات . كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن وزارة لإسكان تعتزم إنشاء نظام آلي مركزي لإدارة الأصول الثابتة التي تملكها الوزارة ولا علاقة للممواطنين بها كبعض الأراضي والمباني والسيارات والآلات . وأكدت أن "الإسكان " استعانت بشركة تقنيى لتأمين نظام آلي مركزي لإدارة الأصول الثابتة للوزارة . وكانت وزارة الإسكان قد أنشأت في عام 2016 الشركة الوطنية للإسكان بموجب أمر ملكي ثم تم نقل ملكيتها للدولة بعد اتساع أعمالها .

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