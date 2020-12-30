شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في اليابان: نتابع آثار زلزال Ibaraki وندعو المواطنين للتقيد بالتعليمات المحلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طوكيو (صدى): أعلنت سفارة المملكة في اليابان سلامة مواطنيها من آثار الزلزال الذي وقع في Ibaraki بقوة (5.6) درجات. أعلنت سفارة المملكة في اليابان سلامة مواطنيها من آثار الزلزال الذي وقع في Ibaraki بقوة (5.6) درجات. وأكدت أنها تتابع آثار الزلزال،مشددة على مواطنيها بضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث. كما دعت مواطنيها في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الأرقام : 09055833862 0335895242

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في اليابان: نتابع آثار زلزال Ibaraki وندعو المواطنين للتقيد بالتعليمات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.