شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص 10 دقائق فقط لكل مصلي بالروضة الشريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ارتفع عدد الزائرين والمصلين بالروضة النبوية الشريفة بالمسجد النبوي إلى 203 ألف شخص حتى 17 ربيع الثاني للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم .

وبلغ عدد المصلين بالروضة الشريفة 84242 مصلياً ومن النساء 37798 مصلية بالروضة الشريفة ، وفقاً لـ " الوطن " .

جاء ذلك بعد جهود وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف لتنظيم الصلاة والزيارة بالروضة الشريفة إذ تم تخصيص 10 دقائق لكل مصلي كي يتسنى للجميع الزيارة والصلاة مع عدم التزاحم وفقاً للإجراءات الإحترازية .

وساعد تطبيق " اعتمرنا" على تنظيم المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام حيث خصص برنامج مستقل للصلاة بالروضة وآخر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .